وتنفي شركة البث الفضائي الإقليمي (عربسات) ومقرها السعودية منذ عامين تورطها في أكبر عمليات قرصنة بث تلفزيوني في العالم.

وجاء الحكم في اليوم الذي كشف فيه أن كافة المباريات التي أقيمت حتى الآن ضمن بطولة كأس العالم للسيدات فرنسا 2019 قد بثت بشكل غير قانوني على beoutQ.

وكانت الدعوى على عربسات رفعتها مجموعة beIN الإعلامية، التي كانت الهدف الأولي للسرقة التي قامت بها beoutQ للفعاليات الرياضية والترفيهية. والآن تؤثر عمليات القرصنة التي تقوم بها القناة على شبكات إذاعية وأصحاب حقوق في مختلف أنحاء العالم.

وتعليقًا على الحكم، قال يوسف العبيدلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة beIN الإعلامية إن "هذا الحكم القانوني الأخير في فرنسا يظهر أنه حتى لو تم حرماننا بشكل غير قانوني من الوصول إلى العدالة في المملكة العربية السعودية، فسوف نستخدم كل الوسائل الممكنة لتحميل beoutQ وعربسات المسؤولية عن سرقتهم اليومية للملكية الفكرية لأصحاب الحقوق.

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