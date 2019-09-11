لكن المحكمة أوقفت تنفيذ الحكم ما يعني أن توران لن يتعرض للحبس إلا إذا ارتكب جريمة أخرى في غضون خمس سنوات.

واشترك توران في شجار مع المغني بيركاي شاهين في ملهى ليلي في إسطنبول العام الماضي وتسبب في كسر أنف المغني. وذهب توران إلى المستشفى في وقت لاحق وأمسك بمسدس وأطلق النار أرضاً ليثير القلق.

وكان نادي باشاك شهير أعلن أنه فرض غرامة على توران قدرهاً 2.5 مليون ليرة تركية (حوالي 432 ألف دولار) بسبب هذه الواقعة.

وانضم توران إلى برشلونة من أتلتيكو مدريد مقابل 34 مليون يورو (37.45 مليون دولار) في 2015 وفاز بأربعة ألقاب وشارك في 55 مباراة سجل خلالها 15 هدفاً.

كما شارك توران (32 عاما) مع منتخب تركيا في 100 مباراة سجل خلالها 17 هدفا لبلاده.

