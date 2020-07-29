وذكرت المحكمة في مستند من ثلاث وتسعين صفحة، أن أنديةَ ليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام وآرسنال وليستر سيتي كانت من ضمن الأندية التي خاطبتها للإبقاء على العقوبة.

وأضافت المحكمة أن مزاعم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حول عقود الرعاية لمانشستر سيتي لم تثبت، وليس لها أساس شرعي لكن فَشَل النادي في التعاون مع تحقيق اليويفا أدى الى فرض الغرامة المالية.

من جهته ذكر مانشستر سيتي في دفاعه أنه تمت سرقة لاخمسة ملايين وخمسمائة ألف رسالة إلكترونية وبُنيت ادعاءات اليويفا على ست منها فقط. ولم يقدم مانشستر سيتي طلبا لرفع عقوبة الإيقاف الأوروبية، لثقته في الفوز بالاستئناف المقدم.

