محطّة تحضيرية أولى ناجحة لـ"نسور قرطاج" من قبل beIN SPORTS June 17, 2022 21:45 2:21 دقيقة عاد المنتخب التونسي مساء الجمعة إلى العاصمة التونسية بعد أن توّج بلقب دورة اليابان الدولية إثر فوزه على منتخبي تشيلي واليابان، منهيًا أولى مراحل تحضيراته لنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ بنجاح. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ المنتخب التونسي -آخر الفيديوهات 0:58 دقيقة وديع الجريء يؤكّد بقاء جلال القادري في منصبه 0:26 دقيقة بيريتيني يواصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح 2:21 دقيقة محطّة تحضيرية أولى ناجحة لـ"نسور قرطاج" 0:25 دقيقة الغربي يوقّع أول عقد احترافي مع ناديه سان جيرمان 2:43 دقيقة بوادر انفراج لأزمة برشلونة 11:21 دقيقة عزيز البدراوي في حوار حصري على beIN SPORTS 0:28 دقيقة التونسية أنس جابر تبلغ نصف نهائي دورة برلين 2:14 دقيقة انتهاء مراسم رفع أعلام منتخبات المونديال 1:18 دقيقة مدفيديف يواصل طريقه بنجاح في بطولة هاله 0:30 دقيقة خوان مانويل ليلو مدرباً جديداً لفريق السد