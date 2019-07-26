وظهر كولاشيناتس المكنى "الدبابة" في فيديو كاميرات المراقبة يقفز من سيارة مترفة رباعية الدفع يقودها أوزيل لمواجهة معتدين ملثمين، انقضوا على السيارة بدراجة نارية في منطقة غولدز غرين في العاصمة بعد ظهر الخميس.

ولوّح المعتديان بالسكاكين في وجه ظهير أرسنال كولاشيناتس (26 عاما) الذي ظهر وهو يقاتلهما بشراسة.

وأشارت صحيفة "ذي صن" أن المعتديان حاولوا الوصول إلى سيارة أوزيل التي كانت متوقفة خارج منزل كولاشيناتس.

طارد بعدها المعتديان لنحو ميل سيارة أوزيل التي توقفت لاحقا بعد رمي الحجارة والطوب على نوافذها.

وتابعت "ذي صن" أن أوزيل "المرعوب" وزوجته أمينة غولشي، ملكة جمال تركيا السابقة، نزلا من السيارة وهربا إلى مطعم تركي في الشارع، حيث هب الموظفون لمساعدتهما ومطاردة العصابة قبل وصول الشرطة.

وقال متحدث باسم نادي أرسنال "كنا على اتصال مع اللاعبين وهما بحال جيدة".

وأكدت الشرطة أنها استجابت لطلب محاولة سرقة.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس "ذكر أن مشتبهين على دراجات نارية حاولوا سرقة شخص يقود سيارة".

تابع "نجح السائق مع راكب معه بالفرار دون إصابات وانتقلا إلى مطعم في غولدز غرين حيث تحدث إليهما ضباط الشرطة".

وأردف "لم تحدث اعتقالات والتحقيقات مستمرة".

وانضم الصديقان كولاشيناتس وأوزيل إلى لائحة من لاعبي كرة القدم الذين استهدفوا في شوارع لندن.

وكان آندي كارول لاعب وست هام السابق قد تعرّض لتهديد بالسلاح عام 2016 عندما كان في طريقه إلى منزله بعد التمارين.

وارتفعت حدة الاعتداءات بالسلاح الأبيض في السنوات الأخيرة في لندن. وبحسب مكتب الاحصاء الوطني، قتل 285 شخصا بالسلاح الأبيض بين نيسان/أبريل 2017 وأذار/مارس 2018 في إنكلترا وويلز، وهو رقم قياسي منذ بدء نشر هذه الأرقام عام 1946.

ولجعل "الشوارع أكثر أمنا"، وعد رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون الذي تولى مهامه الأربعاء بتجنيد 20 ألف شرطي إضافي بدءا من الأسابيع المقبلة.

