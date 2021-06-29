محامي طبيب مارادونا ينفي علاقة موكّله بوفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية مارادونا من قبل beIN SPORTS June 29, 2021 18:13 0:36 دقيقة نفى خورخي ريفاس محامي ليوبولدو لوكي طبيب الراحل دييغو أرماندو مارادونا أن تكون لموكله أي علاقة بأسطورة كرة القدم الأرجنتينية خلال فترة علاجه الأخيرة. دييغو أرماندو مارادونا ليوبولدو لوكي خورخي ريفاس -آخر الفيديوهات 1:31 دقيقة بيكفورد: "كنّا نعي صعوبة مواجهة ألمانيا" 1:40 دقيقة هافيرتز يعبّر عن خيبة أمله 3:50 دقيقة إنكلترا تحسم موقعتها مع ألمانيا وتبلغ ربع النهائي 0:42 دقيقة ويمبلدون: بليشكوفا تعبر بيسر إلى الدور الثاني 0:36 دقيقة "ريفاس" ينفي علاقة "لوكي" بقضية وفاة مارادونا 0:31 دقيقة فرانك دي بور يستقيل من تدريب هولندا 0:40 دقيقة زفيريف يصعد إلى الدور الثاني في ويمبلدون 3:49 دقيقة آخر الاستعدادات قبل مواجهة إنكلترا وألمانيا 3:46 دقيقة جدول مباريات يورو 2020 - التوقيت والقنوات الناقلة 5:28 دقيقة أصداء خروج المنتخب الفرنسي من يورو 2020