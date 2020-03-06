محامي رونالدينيو ينفي دخول موكله إلى بارغواي بجواز مزور من قبل beIN SPORTS March 6, 2020 11:29 1:36 دقيقة نفى أدولفو مارين محامي النجم البرازيلي السابق رونالدينيو أن يكون موكله وشقيقه يملكان جوازات سفر مزورة، وأكد أن رونالدينيو سيبقى في الباراغواي إلى حين صدور قرار المحكمة. مقابلات -آخر الفيديوهات 10:57 دقيقة موجز الأخبار 2:19 دقيقة ميسي أفضل لاعب عن شهر فبراير في الدوري الإسباني 1:36 دقيقة مارين ينفي دخول رونالدينيو إلى بارغواي بجواز مزور 1:41 دقيقة بايرن ميونيخ يطلق حملة الفريق الأحمر ضد العنصرية 2:15 دقيقة لماذا تعادي الجماهير الألمانية رئيس نادي هوفنهايم؟ 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:31 دقيقة هازار يخضع لعملية جراحية ناجحة في كاحله 1:32 دقيقة رابتورز ثاني المتأهلين إلى الـ"بلاي أوف" 0:49 دقيقة المغرب على لائحة الدول الأكثر مراقبة في التنشط 0:29 دقيقة تأجيل البت في استئناف الترجي التونسي