نال المنتخب الجزائري لقب أفضل منتخب في إفريقيا لعام 2019 وذلك في حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم السنوي الذي أقيم بسهل حشيش في مدينة الغردقة الساحلية المصرية.

وجاء اختيار منتخب محاربي الصحراء تتويجاً لعام حافل فاز خلاله بلقب كأس الأمم الإفريقية "مصر 2019" للمرة الثانية في تاريخه عقب تغلبه على السنغال في المباراة النهائية بهدف نظيف، وكانت المرة الأولى عام 1990 في الجزائر.

ويحتل المنتخب الجزائري حالياً المركز الخامس والثلاثين على لائحة ترتيب المنتخبات العالمية وهو الرابع إفريقيا في الترتيب بعد السنغال وتونس ونيجيريا.