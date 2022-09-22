يأتي هذا الإعلان تزامناً مع اليوم الدولي للغات الإشارة، الذي يحتفل به سنويا في 23 من شهر سبتمبر. وبهذه المناسبة، كشفت beIN أنه بدءاً من الـ 20 من نوفمبر القادم، ستوفر الشبكة ترجمة فورية بلغة الإشارة العربية لنشرتها الإخبارية المسائية التي تعرض يوميا عند الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة beIN SPORTS الإخبارية العربية. ومن جهة أخرى ستضاف هذه الميزة الى برنامج beIN SPORTS الرقمي الختامي للأخبار الرياضية الذي يقدم جولة اخبارية في 90 ثانية، وذلك عبر حساب قناة beIN SPORTS الإخبارية على تويتر @beINSPORTSNews وكذلك عبر حساب قناة beIN SPORTS الرسمي على الانستغرام @beINSports.

وبهذه المناسبة، قال السيّد محمد البدر، مدير قنوات beIN في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نحن ملتزمون بتوفير تجربة مشاهدة استثنائية لملايين المشاهدين والمشتركين حول العالم. واحتفالا باليوم العالمي للغات الإشارة، تحرص beIN على رفع مستوى الوعي وتأمين احتياجات جمهورها من خلال توفير ترجمة فورية يومية مباشرة بلغة الإشارة لنشرة الأخبار المسائية، والبرنامج الرقمي الختامي للأخبار الرياضية. نحن نتطلع إلى مواصلة تقديم أفضل التغطيات خلال هذه الأيام الاستثنائية من تاريخ مؤسستنا مع أكبر حدث كروي في العالم، باعتبارنا الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™.