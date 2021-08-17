وبرزت مواجهة نيجيريا ومصر في المجموعة الرابعة والجزائر حاملة اللقب وكوت ديفوار في المجموعة الخامسة، في أهم مواجهات الدور الأول.

وسيواجه المنتخب الكاميروني المضيف الفائز باللقب خمس مرات في مباراة الإفتتاح بوركينا فاسو ضمن منافسات المجموعة الاولى في 9 كانون الثاني/يناير المقبل في ياوندي، التي تضم أيضاً إثيوبيا والرأس الاخضر.

وتلعب السنغال في المجموعة الثانية إلى جانب كل من زيمبابوي، غينيا ومالاوي.

وجاء المغرب وغانا في المجموعة الثالثة التي ستضم أيضاً جزر القمر والغابون.

أما مصر، حاملة الرقم القياسي بعدد الإنتصارات (7)، فستكون في الرابعة مع نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وتألفت المجموعة الخامسة من الجزائر حاملة لقب النسخة الأخيرة، إضافة إلى سييراليون، غينيا الاستوائية وكوت ديفوار، فيما تلعب تونس في المجموعة السادسة الأخيرة إلى جانب كل من مالي، موريتانيا وغامبيا.

وكان الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أقدم على تأجيل حفل سحب القرعة والذي كان من المقرر اقامته في 25 حزيران/يونيو الماضي على خلفية مشاكل لوجستية مرتبطة بفيروس "كوفيد-19، حيث تسببت الجائحة أيضاً في تأجيل موعد البطولة القارية التي كانت مقررة في 2021، لتقام من 9 كانون الثاني/يناير حتى 6 شباط/فبراير 2022.

وتوزعت المنتخبات الـ 24 المشاركة في النهائيات على ست مجموعات على أن يتأهل الاوّل والثاني مباشرة إلى الدور الثاني، ويرافقها أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

المجموعة الأولى: الكاميرون، بوركينا فاسو، إثيوبيا، الرأس الأخضر.

المجموعة الثانية: السنغال، زيمبابوي، غينيا، مالاوي.

المجموعة الثالثة: المغرب، غانا، جزر القمر، الغابون.

المجموعة الرابعة: نيجيريا، مصر، السودان، غينيا بيساو.

المجموعة الخامسة: الجزائر، سيراليون، غينيا الإستوائية، كوت ديفوار.

المجموعة السادسة: تونس، مالي، موريتانيا، غامبيا.

لقطات من مراسم القرعة:

- النجم الإيفواري ديديه دروغبا ينضم للحفل وعدد آخر من نجوم القارة السمراء السابقين.

- الأسطورة العربية الجزائرية رابح مادجر يشارك أيضاً في سحب القرعة.

- نجم الكاميرون ولاعب برشلونة سابقاً صامويل إيتو يشارك في سحب القرعة.

- هذه النسخة الـ33 من البطولة القارية.

- لأول مرة تشارك 7 منتخبات عربية في البطولة.