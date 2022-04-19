وأسفرت قرعة تصفيات النسخة الرابعة والثلاثين من البطولة القارية عن مجموعات متباينة الصعوبة للمنتخبات المشاركة.
وفيما يلي نتائج القرعة :
المجموعة الأولى: نيجيريا - سيراليون - غينيا بيساو - ساو تومي وبرنسيبي / موريشيوس
المجموعة الثانية: بوركينا فاسو - الرأس الأخضر - توغو - إسواتيني
المجموعة الثالثة: الكاميرون - كينيا - ناميبيا - بوروندي
المجموعة الرابعة: مصر - غينيا - مالاوي - إثيوبيا
المجموعة الخامسة: غانا - مدغشقر - أنغولا - إفريقيا الوسطى
المجموعة السادسة: الجزائر - أوغندا - النيجر - تنزانيا
المجموعة السابعة: مالي - الكونغو - غامبيا - جنوب السودان
المجموعة الثامنة: كوت ديفوار - زامبيا - جزر القمر - ليسوتو
المجموعة التاسعة : الكونغو الديمقراطية - الغابون - موريتانيا - السودان
المجموعة العاشرة : تونس - غينيا الاستوائية - ليبيا - بوتسوانا
المجموعة الحادية عشرة : المغرب - جنوب إفريقيا - زمبابوي - ليبيريا
المجموعة الثانية عشرة : السنغال - بينين - موزامبيق - رواندا