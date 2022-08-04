وطالب النادي بإقالة لجنة الحكام و بإيقاف حكم الفار "VAR" في المباراة إلى حين التحقيق معه.

كما أكد الأهلي عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد حتّى تنفيذ مطالبه كاشفا أنه سيستكمل مباريات الدوري العام بالناشئين واللاعبين العائدين من الإصابة.