تتويج المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم في قطر لا يزال يجذب الاهتمام في البلاد، خاصة أن الفعاليات التي تدور حول الحدث تجلب العديد من الزوار ومن أبرزها عرض مجسم ٍ لكأس العالم من صناعة محلية في إحدى الحدائق في العاصمة الأرجنتينية.
مجسم لكأس العالم يجذب الاهتمام في الأرجنتين
تتويج المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم في قطر لا يزال يجذب الاهتمام في البلاد، خاصة أن الفعاليات التي تدور حول الحدث تجلب العديد من الزوار ومن أبرزها عرض مجسم ٍ لكأس العالم من صناعة محلية في إحدى الحدائق في العاصمة الأرجنتينية.
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