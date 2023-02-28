تتويج المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم في قطر لا يزال يجذب الاهتمام في البلاد، خاصة أن الفعاليات التي تدور حول الحدث تجلب العديد من الزوار ومن أبرزها عرض مجسم ٍ لكأس العالم من صناعة محلية في إحدى الحدائق في العاصمة الأرجنتينية.

