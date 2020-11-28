مثل ما تودع الأم ابنها هكذا كانت نابولي في وداع دييغو من قبل beIN SPORTS November 28, 2020 12:51 1:47 دقيقة مِثْلَ ما تُودِعُ الأمُ ابنَها، هكذا كانت نابولي في وداع ِدييغو.. دُموعٌ و ذكريات.. في مدينة الجنوب الإيطالي. تقارير إخبارية نابولي الإيطالي دييغو مارادونا -آخر الفيديوهات 1:16 دقيقة نيمار: "يجب أن نقدم أفضل ما لدينا" 3:30 دقيقة بوردو يفرض التعادل على باريس سان جيرمان 4:57 دقيقة ريال مدريد يواصل عروضه المخيبة في الـ"ليغا" 1:11 دقيقة النصيري ينقذ إشبيلية من فخ هويسكا 0:49 دقيقة منتخبُ أوغندا يحسم مواجهته مع المغرب 0:49 دقيقة تونس تسير بثبات في تصفيات كأس أمم إفريقيا 4:26 دقيقة يوفنتوس يسقط في فخ التعادل أمام مستضيفه بينفينتو 6:27 دقيقة أندية أوروبا تقف دقيقة صمت إجلالاً لروح مارادونا 5:26 دقيقة محرز يسجل ثلاثية ويقود مانشستر سيتي لفوز عريض 2:30 دقيقة أتلتيكو مدريد يُسقط فالنسيا في معقله