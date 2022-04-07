متحف الفيفا.. وجهة سياحية مفضلة في مدينة زيوريخ April 7, 2022 16:32 2:57 دقيقة يعد متحف الفيفا من الوجهات السياحية المفضلة في مدينة زيوريخ السويسرية نظرا لما يزخر به من مقتنيات تاريخية حول عالم المستديرة. تقارير إخبارية الفيفا -آخر الفيديوهات 1:03 دقيقة مدرب شباب الأهلي دبي يشدد على ضرورة تقديم أداء جيد 0:49 دقيقة مواجهة مرتقبة بين الدحيل والتعاون 2:57 دقيقة متحف الفيفا.. وجهة سياحية مفضلة في مدينة زيوريخ 1:08 دقيقة يويفا يجري إصلاحات على قواعد اللعب المالي النظيف 0:49 دقيقة بيريتيني يغيب عن دورات مونتي كارلو ومدريد وروما 0:48 دقيقة دومينيك تيم ينسحب من بطولة مونتي كارلو للماسترز 0:32 دقيقة ريفر بلايت يحقق فوزه الأول 0:46 دقيقة بالميراس يكتسح تاشيرا برباعية 0:26 دقيقة باريس سان جيرمان يعلن خضوع باريديس لعملية جراحية 0:29 دقيقة صراع على الوصول لنصف النهائي بين براغا ورينجرز