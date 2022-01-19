مباريات قوية في الدور الـ16 من مسابقة كأس أمير دولة قطر من قبل beIN SPORTS January 19, 2022 10:37 0:26 دقيقة أسفرت قرعة الدور الـ16 والأدوار النهائية في مسابقة كأس أمير دولة قطر في نسختها الخمسين للموسم الرياضي 2021-2022 عن مواجهات قوية ومرتقبة. هذا ما أسفرت عنه مراسم القرعة: تقارير إخبارية كأس أمير دولة قطر -آخر الفيديوهات 1:13 دقيقة قطر تبلغ الدور الثاني من البطولة الآسوية بكرة اليد 2:57 دقيقة مدربُ برينتفورد يتحدّث عن مواجهة اليونايتد 2:53 دقيقة فالنسيا يسعى للعودة إلى سكة الانتصارات 1:22 دقيقة ميلنر: ندرك قوة سيتي ولكن الموسم لا يزال طويلاً 1:39 دقيقة قمّة مرتقبة بين ليستر سيتي وتوتنهام 2:44 دقيقة المنتخب السوداني ينهي تحضيراته لمواجهة الفراعنة 1:56 دقيقة مواجهة بأهداف متباينة بين غينيا بيساو ونيجيريا 2:44 دقيقة منتخب مصر ينشد الفوز والعبور 1:48 دقيقة أوساكا وبارتي على المسار الصحيح 0:26 دقيقة مباريات قوية في مسابقة كأس أمير دولة قطر