مباريات في الحقول والملاعب الطينية في إيران July 5, 2020 21:39 2:58 دقيقة في الشمال الإيراني، وبالتحديد في قرية كينجاه بمحافظة كيلان، أسست مجموعة ٌ من الشباب بطولة َ رياضةِ كرة قدم الحقول أو كما يطلق عليها رياضة الفوتشيل. وتقام المباريات والبطولات داخل الحقول وعلى ملاعبَ طينية. -آخر الفيديوهات 4:00 دقيقة ساوثهامبتون يُسقط مانشستر سيتي 0:23 دقيقة أرقام صادمة تبرئ ريال مدريد من تهمة ركلات الجزاء 0:36 دقيقة عودة منافسات كرة اليد في مصر بدءاً من أغسطس 0:34 دقيقة عمدة طوكيو تريد ضمان تنظيم دورة ألعاب أولمبية آمنة 3:55 دقيقة بولونيا يوقف إنتر وإبهار أتالانتا متواصل 2:58 دقيقة مباريات في الحقول والملاعب الطينية في إيران 3:38 دقيقة البطل يستعيد توازنه بفوز صعب على أستون فيلا 0:33 دقيقة الدحيل القطري يقرر فسخ عقد ماندزوكيتش بالتراضي 3:05 دقيقة ريال مدريد يتخطى اختبار بلباو الصعب بفوز ثمين 0:39 دقيقة السد القطري يجدد التعاقد مع مدربه تشافي