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الأربعاء 18 سبتمبر
|كاشيما انتلرز - اليابان x جوانجزو إيفرجراند - الصين
|13:00
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عامر الخوذيري
|أستراليا x تايلاند
|15:00
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جواد بده
|أوليمبياكوس x توتنهام
|19:55
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علي محمد علي
|كلوب بروج x غلطة سراي
|19:55
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احمد البلوشي
|باريس سان جيرمان x ريال مدريد
|22:00
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رؤوف خليف
|شاختار x مانشستر سيتي
|22:00
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حفيظ دراجي
|أتلتيكو مدريد x يوفنتوس
|22:00
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خليل البلوشي
|باير ليفركوزن x لوكوموتيف
|22:00
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مضر اليوسف
|بايرن ميونيخ x سرفينا زفيزدا
|22:00
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عصام الشوالي
|دينامو زغرب x أتلانتا
|22:00
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نوفل باشي