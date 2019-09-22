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مباريات اليوم - الأحد 22 سبتمبر
|ويستهام يونايتد x مانشستر يونايتد
|16:00
|حفيظ دراجي
|ليتشي x نابولي
|16:00
|علي محمد علي
|أرسنال x أستون فيلا
|18:30
|سوار الذهب
|تشلسي x ليفربول
|18:30
|رؤوف خليف
|آينتراخت فرانكفورت x بوروسيا دورتموند
|19:00
|عادل خلو
|إشبيلية x ريال مدريد
|22:00
|عصام الشوالي
|ليون x باريس سان جيرمان
|22:00
|خليل البلوشي