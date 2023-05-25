مباراة منتظرة بين تونس والعراق May 25, 2023 14:53 2:57 دقيقة لحساب المجموعة الخامسة من كأس العالم تحت عشرين عاماً بالأرجنتين، يتواجه المنتخبان العربيان الوحيدان في البطولة العراق وتونس في الجولة الثانية من دور المجموعات. تقارير إخبارية منتخب تونس منتخب العراق كأس العالم للشباب -آخر الفيديوهات 8:05 دقيقة مانشستر يونايتد من أجل حجز مقعد في دوري الأبطال 1:18 دقيقة الجزائري بن رحمة وزوما في مقابلة مع beIN SPORTS؟ 0:39 دقيقة فالنسيا في رحلة البحث عن ضمان البقاء 2:57 دقيقة مباراة منتظرة بين تونس والعراق 4:19 دقيقة آخر تطورات حادثة العنصرية مع فينيسيوس 2:37 دقيقة أندية الدوري الألماني ترفض دخول المستثمرين 1:06 دقيقة أنشيلوتي: "فينيسيوس في حالة ذهنية جيدة" 2:02 دقيقة إنييستا يعلن رحيله عن فيسيل كوبي 5:02 دقيقة منتخب البرازيل يعدل الأوتار ويعبر الدومينيكان 6:27 دقيقة أتليتيكو مدريد يفقد الوصافة وإسبانيول ينتعش