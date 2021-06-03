مباراة مرتقبة بين المنتخبين القطري والهندي من قبل beIN SPORTS June 3, 2021 14:06 2:16 دقيقة يلتقي المنتخب القطري مع نظيره الهندي في الجولة ما قبل الأخيرة للمجموعة الخامسة في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™وكأس آسيا 2023. تقارير إخبارية منتخب قطر تصفيات كأس آسيا -آخر الفيديوهات 2:00 دقيقة الكشف عن الموسيقى الخاصة بالأولمبياد 2:48 دقيقة مواجهة واعدة بين الأرجنتين وتشيلي 2:16 دقيقة مباراة مرتقبة بين المنتخبين القطري والهندي 0:32 دقيقة ريال مدريد يجدد عقد فاسكيز 5:10 دقيقة سيموني إنزاغي مدرباً لإنتر 0:33 دقيقة بارتي تنسحب من رولان غاروس وجابر تلاقي لينيت 0:40 دقيقة لوكاكو يستبعد رحيله عن إنتر 0:48 دقيقة جاز وسيكسرز وهوكس إلى الدور الثاني 0:39 دقيقة "كاف" يتّخذ عقوبات صارمة بحق ثلاثة لاعبين 3:21 دقيقة إنكلترا تهزم النمسا ودياً