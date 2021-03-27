مباراة قطر وأذربيجان بث مباشر

التغطية الخاصة لمباراة قطر وأذربيجان

يواجه المنتخب القطري نظيره الأذري ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لحساب التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد وجّه الدعوة للاتحاد القطري لكرة القدم للمشاركة في التصفيات الأوروبية لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

مباراة قطر وأذربيجان اليوم السبت على الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة مباشرةً على قناة beIN SPORTS المفتوحة

وعلى ضوء تأهل المنتخب القطري لمونديال 2022 كممثل للدولة المضيفة، فإن نتائج مبارياته لن تحتسب في ترتيب نقاط منتخبات المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات لوكسمبورغ والبرتغال وأذربيجان وصربيا وجمهورية أيرلندا.

آخر الأخبار قبل مباراة قطر وأذربيجان

قطر على أهبة الاستعداد لملاقاة أذربيجان

وسط أجواء طبعتها الجدّية والحماسة استعدّ منتخب قطر لمواجهة نظيره الأذري. وذلك بهدف السّير على النّسق الإيجابي الذي بدأه أمام لوكسمبورغ في أولى مبارياته "الأوروبية".

سانشيث يؤكد جاهزية "العنابي"

أكد فيليكس سانشيث مدرب منتخب قطر في مؤتمره الصحفي قبل مواجهة منتخب أذربيجان أن المنتخب القطري سيكون جاهزاً للمباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

الشيب يتحدّث عن حرّاس مرمى المنتخب القطري

ذكر سعد الشيب حارس مرمى المنتخب القطري، أن "العنابي" يضمّ في صفوفه خيرة حراس المرمى القطريين، الذين يقدمون أفضل ما لديهم مع ترحيبه بانضمام أيّ حارس مرمى يثبت جدارته في المستقبل.

قطر وأذربيجان – معلومات البث المباشر

• مباراة قطر وأذربيجان ستقام اليوم السبت السابع والعشرين من أذار/مارس.

• ستبث المباراة المرتقبة للعنابي اليوم على قناة beIN SPORTS المفتوحة.

• مواجهة قطر وأذربيجان ستقام في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• ستبث مواجهة قطر وأذربيجان بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT .



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