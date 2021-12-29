مباراة خيرية لنجوم الكرة البرازيلية السابقين من قبل beIN SPORTS December 29, 2021 20:41 3:04 دقيقة شارك عـَددٌ كبير من نجوم الكرة البرازيلية السّابقين في مباراة خيرية بريو دي جانيرو، بدعوة من أسطورة الكرة البرازيلية زيكو. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 3:07 دقيقة مانشستر سيتي يواصل مسيرة الانتصارات ويعزز صدارته 3:47 دقيقة تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام برايتون 3:04 دقيقة مباراة خيرية لنجوم الكرة البرازيلية السابقين 3:14 دقيقة الهلال يقترب من خوض مبارياته الإفريقية على ملعبه 1:24 دقيقة فوز كبير للدحيل على الأهلي في دوري نجوم قطر 0:43 دقيقة حكيمي يلتحق بمعسكر المنتخب المغربي 0:40 دقيقة صلاح يتقدم تشكيلة الفراعنة واستبعاد "أفشه" 0:29 دقيقة ريال يعلن عن إصابات عديدة في صفوفه بفيروس كورونا 2:44 دقيقة ليفاندوفسكي يتصدّر قائمة هدافي المنافسات الأوروبية 2:23 دقيقة أجمل اللقطات من مباريات الأربعاء في الـ"NBA"