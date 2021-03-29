مباراة الجزائر وبوتسوانا تلقى اهتماماً خاصاً من بلماضي من قبل beIN SPORTS March 29, 2021 14:57 2:34 دقيقة يولى المدرب جمال بلماضي أهمية كبيرة لمقابلة الجزائر مع بوتسوانا، إذ ستكون محطة للتحضير للتصفيات المؤهلة لكأس العالم فيفا قطر 2022. تقارير إخبارية منتخب الجزائر تصفيات أفريقيا جمال بلماضي -آخر الفيديوهات 15:57 دقيقة سانشيز يتحدث عن مواجهة العنابي لمنتخب إيرلندا 2:34 دقيقة اهتمام خاص بمباراة الجزائر وبوتسوانا 3:03 دقيقة مواجهة منتظرة على الصدارة بين مصر وجزر القمر 1:00 دقيقة ماذا قال حسن ووعد قبل لقاء قطر مع إيرلندا؟ 2:21 دقيقة كاتانيتش يمضي في تجديد عقده مع منتخب العراق 3:29 دقيقة إيطاليا تحقق فوزاً مستحقاً خارج الديار على بلغاريا 4:47 دقيقة المنتخب الألماني يعود بانتصار ثمين من أرض رومانيا 0:34 دقيقة ماسيا بطل فئة الموتو 3 في جائزة قطر الكبرى 3:27 دقيقة إسبانيا تفلت من فخ جورجيا وتفوز في الوقت القاتل 3:03 دقيقة كاين يقود إنكلترا لمواصلة انطلاقتها الجيدة