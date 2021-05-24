متابعة: مازن الريس

أخبار مباراة الأهلي ونهضة بركان التي سيكشف من خلالها عن البطل الجديد للسوبر الإفريقي، تعد الحدث الأبرز في القارة السمراء، خاصة وأنها ستجري في العاصمة القطرية الدوحة وضمن إجراءات احترازية فرضها فيروس كورونا.

ويعد الأهلي المصري الطرف الأكثر حظوظاً للفوز باللقب بعد ضمان وصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ومستواه الثابت في الأسابيع الفائتة، لكن نهضة بركان المغربي يستطيع التغلب على الفوارق الفنية واسترجاع ذكرياته كبطل لكأس الكونفدرالية لكسر الهيمنة المصرية بعد أنّ توّج الزمالك بلقب السوبر الفائت.

متى ستقام مباراة الأهلي ونهضة بركان؟

ستجري المباراة التي ستجمع الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا 2020، ونادي نهضة بركان المغربي بطل كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية) 2020، يوم الجمعة الموافق الثامن والعشرين من أيار/مايو الجاري عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت الدوحة على استاد جاسم بن حمد بنادي السد الرياضي.

وتستضيف الدوحة مباراة كأس السوبر الإفريقي توتال 2020 للمرة الثالثة على التوالي وكان الزمالك المصري قد تُوج بطلاً للمسابقة في 2019.

ما هي القناة الناقلة لمباراة الأهلي ونهضة بركان؟

ستنقل مباراة الأهلي ونهضة بركان على beIN SPORTS 1 Premium في بث مباشر وحصري وسيعلّق عليها الزميل حفيظ دراجي.

ويسبق مباراة الأهلي ونهضة بركان استديو تحليلي يتناول به محللينا أبرز الإحصائيات عن الفريقين مع حديث فني مرتقب يجعلنا في قلب الحدث.

ويمكنكم اختيار الباقة المناسبة لكم من خلال الاشتراك بقنواتنا، وذلك لحضور مباراة الأهلي ونهضة بركان سواء على الإنترنت أو عبر البث التلفزيوني من هنا.

شروط الحضور الجماهيري لمباراة الأهلي ونهضة بركان

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة للسوبر الإفريقي أن المباراة ستشهد حضوراً جماهيرياً بنسبة 30% تماشياً مع تعليمات وزارة الصحة العامة في قطر.

وسيُسمح بحضور 30% من الجماهير من عمر 12 سنة فما فوق، ممن تلقوا جرعتي لقاح كوفيد 19، وكذلك المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا المُستجد خلال التسعة أشهر التي تسبق موعد المباراة، وذلك عند تفعيل المرحلة الأولى من خطة الرفع التدريجي للقيود والقرار الذي يشير إلى ذلك.

ويلتزم المنظمون والحضور بجميع الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة العامة، والخاصة ببروتوكول عودة الأنشطة والفعاليات والمعارض، كما شددت وزارة الصحة على الالتزام التام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة طوال الوقت.

الأهلي وصل إلى قطر الأحد ونهضة بركان الإثنين



وأعلن الأهلي في حسابه الرسمي على الإنترنت يوم الأحد عن وصول بعثته برئاسة محمود الخطيب إلى العاصمة القطرية الدوحة ومن المنتظر أن يبدأ تدريباته الإثنين.

وقطعت طائرة الأهلي المسافة من مطار جوهانسبرج إلى أسوان في ٧ ساعات، وظلت بالمطار ساعة ترانزيت للتزود بالوقود، قبل معاودة الطيران من جديد والوصول إلى مطار الدوحة في رحلة استغرقت ٣ ساعات، وذلك بحسب الموقع الرسمي لبطل مصر.



ووفقاً للبروتوكول الطبي فقد أجرت بعثة النادي الأهلي المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا مساء الأحد، إذ تدخل البعثة في فقاعة طبية، حيث يلتزم كل فرد بالتواجد داخل حجرته ِإلى حين الإعلان عن نتائج المسحة.



وفي ذات السياق فمن المقرر أن يصل نهضة بركان إلى دولة قطر يوم الإثنين بعدما أجرى المسحات الطبية المطلوبة في الدار البيضاء قبل السفر إلى قطر في وقت متأخر الأحد.

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تفاصيل رحلة نهضة بركان إلى الدوحة لملاقاة الأهلي المصري بالسوبر الإفريقي طوطال.#𝙍𝙎𝘽𝘦𝘳𝘬𝘢𝘯𝘦 ⚫️🟠⚪️ #𝘎𝘰𝙍𝙎𝘽𝘎𝘰 pic.twitter.com/kv5J2stMiz — RS Berkane (@RSBfootball) May 23, 2021

المباراة ضمن نظام الفقاعة الطبية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أنّ مباراة الأهلي ونهضة بركان ستقام ضمن نظام الفقاعة الطبية.

وبسبب تبعات جائحة كورونا سيفرض على الفريقين والمسؤولين الذين سيشاركون في المباراة أن يكونوا في "فقاعة بيولوجية" عند الوصول، يتضمن ذلك عدم الاتصال بأشخاص خارج البيئة الآمنة بيولوجيًا قبل المباراة.

وهذه هي المرة الأولى التي يتبنى فيها كاف نظام فقاعة بيولوجية كاملة في مباراة منذ بداية الوباء العام الماضي.