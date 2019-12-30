وستقام المباراة في شهر يناير المقبل، بمناسبة مرور نحو ربع قرن على مواجهتهما في نهائي مونديال أميركا 1994 والذي انتهى لمصلحة راقصي السامبا بركلات الترجيح، بعد نهاية المواجهة في وقتيها الأصلي والإضافي بلا أهداف.

وسيظهر من جانب المنتخب البرازيلي في المباراة المرتقبة حارس المرمى تافاريل، إضافة إلى كافو وجورجينيوو مارسيو سانتو وآلدايير وريكاردو روشا وبيبيتو والقائد دونغا.

فيما تضم قائمة إيطاليا جان فرانكفو زولا وديميتريو ألبيرتيني وفرانكو باريزي ودانييلي ماسارو وأليساندرو كوستا كورتا وسالفاتوري سكيلاتشي وغيرهم من النجوم.