كيفية مشاهدة مباراة إيطاليا ضد الأرجنتين

البث المباشر لمباراة إيطاليا والأرجنتين

الدقيقة 62: دي ماريا يسدّد بقوّة ودوناروما يُبدع في التصدّي.

الدقيقة 60: دي ماريا كاد يُعيد الكرّة ويسجّل في مرمى دوناروما من جديد لو لا تألّق الأخير.

الدقيقة 59: البديل مانويل لوكاتيلي يجرّب سلاح التسديد من خارج منطقة الجزاء لكن حارس مرمى الأرجنتين إيميليانو مارتينيز كان بالمرصاد.

منتخب إيطاليا يسعى لمباغتة دفاع نظيره الأرجنتيني دون أن ينجح في ذلك إلى حدود الدقيقة 55.

منتخب "لا ألبيسيليستي" يلعب بذكاء كبير ويحاول استدراج لاعبي "الأتزوري" بغية حبك الهجمات العكسية وتسجيل أهداف أخرى.

بداية الشوط الثاني: إيطاليا (0-2) الأرجنتين

نهاية الشوط الأول: إيطاليا (0-2) الأرجنتين

الدقيقة 45+1: آنخل دي ماريا يضاعف النتيجة للمنتخب الأرجنتيني بعد تمهيد متقن من زميله لاوتارو مارتينيز.

إيطاليا تستحوذ على الكرة أملاً في صناعة فرص قد تمكّنها من تعديل الكفّة.

الدقيقة 28: لوتارو مارتينيز يفتتح النتيجة للتانغو بعد مجهود رائع من الساحر ليونيل ميسي (1-0).

الدقيقة 28: ظهور أول لميسي الذي كاد يغالط دوناروما من تسديدة مخادعة.

إيطاليا أفضل إلى حدود الدقيقة 25 !

الدقيقة 21: مارتينيز يتألّق ويتصدّى لرأسية بيلوتي.

الدقيقة 19: بيرنارديسكي يحاول التمهيد داخل منطقة الجزاء بيد أنّ روميرو يتدخّل بنجاح ويبعد الكرة.

الدقيقة 13: جياكومو راسبادوري يسدّد بقوة من خارج منطقة الجزاء لكن حارس مرمى الأرجنتين إيميليانو مارتينيز يتصدّى ببراعة.

لا فرص سانحة للتسجيل تُذكر إلى حدود الدقيقة العاشرة !

اندفاع بدني واضح منذ بداية الموقعة الواعدة بالتشويق والإثارة.

فترة جس نبض بين المنتخبين.

صافرة البداية

قبل انطلاق المواجهة، تمّ تكريم جورجو كيليني في آخر مبارياته مع الأتزوري.

ملعب ويمبلي مسرحاً للقمّة المرتقبة بين "الأتزوري" و"لا ألبيسيليستي".

التشيلي بييرو ماسا حكمًا لمواجهة إيطاليا والأرجنتين.

تشكيلة المنتخب الإيطالي

تشكيلة المنتخب الأرجنتيني

مباراة إيطاليا والأرجنتين على لقب "لا فيناليسيما" تعتبر من أهم مباريات اليوم الأربعاء التي ستكون منقولة عبر قنوات beIN SPORTS إذ بعد قرابة 11 شهراً على الانتصار القاري الذي حققته على الإنكليز في معقلهم، تعود إيطاليا الأربعاء إلى ملعب "ويمبلي" في لندن لمواجهة ليونيل ميسي ورفاقه في المنتخب الأرجنتيني بطل أميركا الجنوبية، باحثة عن شيء من المعنويات بعد فشل التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية توالياً.

موعد مباراة إيطاليا والأرجنتين

موعد مباراة إيطاليا والأرجنتين هو اليوم الأربعاء 1 يونيو في الساعة 9:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة يسبقها استوديو تحليلي.



ما هي القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا والأرجنتين

مباراة إيطاليا والأرجنتين ستكون منقولة على قناة beIN SPORTS 2 PREMIUM ، كما يمكنك مشاهدة المواجهة أيضاً على الإنترنت، إذ يتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT. للاشتراك اضغط هنا.



لمشاهدة المباراة وأهم الأحداث والبرامج الرياضية والترفيهية، اضغط على هذا الرابط للتعرف أكثر على الباقات واختيار الأنسب لك!