وقرر بطل المغرب طرح ستين ألف تذكرة لمباراة افتراضية بينه وبين فيروس كورونا، ثمن كل واحدة منها ثلاثون درهما أو ما يعادل ثلاثة يوروهات سيعود ريعها لفائدة الصندوق الخاص لمكافحة الوباء.

هذا ويمكن للجماهير الودادية اقتناء التذاكر إلكترونيا.

