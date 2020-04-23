وقال روديغر إنه اتصل بمستشفى شاريتيه ليسأل عن طريقة للمساعدة. فأبلغته الإدارة أنه من الصعب جدا توفير الطعام لطاقم الممرضين في هذا الوقت نظرا لإقفال المطعم وكل المطاعم في المدينة. فقرر مع عائلته تحمل نفقات الطعام لثلاثة أشهر على الأقل.