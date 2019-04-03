سبقت أسحار بيليه عصر مبابي بعقود من الزمن، ولكن اليوتيوب أتاح الفرصة لنجم نادي باريس سان جيرمان ليتذوق متعة مشاهدة الأسطورة البرازيلية الحية، وبالتأكيد قرأ مبابي ما كتبه المؤرخون عن أثر بيليه في البرازيل. وحاله كحال أغلب عشاق الكرة أعجب بألعاب بطل العالم 1958, 1962, 1970.

واللافت أن مبابي يقدر تماماً ماذا يعني الاجتماع بقامة رياضية مثل قامة نجم البرازيل الأول رغم أنه لم يعاصره، فهو يلمسه ليتأكد أنه حقيقي وليس من صنع الخيال.

بدوره بيليه، بتواضعه الجم، يمتدح مبابي ويصفه بالذكي والقادر على التبدل داخل المباراة.