متابعة: مازن الريس



ألقت أرقام القيمة السوقية التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية اليوم الإثنين، الضوء على أبرز نجوم العالم فنياً وتسويقياً دون أن تخلى من مفاجآت بارزة وسط ورود أسماء ميسي ومبابي وصلاح وغياب رونالدو ونيمار.





وذكرت ديلي ميل نقلاً عن البيانات التي خرج بها مرصد "CIES" لكرة القدم قائمة من 30 لاعباً تصدرها مبابي كأغلى لاعب كرة قدم في العالم متقدماً بفارق كبير عن ميسي ونيمار وهازار وغيرهم من نجوم الصف الأول.

ويستحق كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وفقاً للمصدر المذكور قيمة سوقية وقدرها 231 مليون جنيه إسترليني رغم انتشار فيروس كورونا الذي سيؤثر حكماً على أسعار اللاعبين.

وكان من الملفت كثرة نجوم الدوري الإنكليزي الممتاز مثل المصري محمد صلاح ولاعبي إنكلترا تحديداً وفي مقدمتهم رحيم ستيرلينغ.



وغاب اسم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة الإسباني عن قائمة الـ20 الأوائل كما خرج البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي من قائمة الثلاثين.

وتصنّف البيانات المنشورة محمد صلاح كأغلى لاعب إفريقي بقيمة تصل إلى 129 مليون جنيه إسترليني متقدماً بفارق ضئيل عن زميله السنغالي ساديو مانيه جناح ليفربول الإنكليزي، كما أنّه رابع أغلى لاعب في الدوري الممتاز والسادس عالمياً.

ولم يتواجد سوى صلاح من بين اللاعبين العرب في القائمة التي غابت عنها أسماء كبيرة مثل البلجيكي إيدين هازار والبرازيلي نيمار دا سيلفا، علماً أنّ أدنى سعر وصل إلى قرابة 80 مليون جنيه إسترليني.

وهذه القائمة كاملة (الأسعار بالجنيه الإسترليني) وفقاً للدراسة التي نشرتها ديلي ميل: