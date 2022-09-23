ما هي أبرز الأمور التي ناقشتها رابطة الأندية الأوروبية؟ من قبل beIN SPORTS September 23, 2022 15:40 4:17 دقيقة انعقدت في مدينة إسطنبول التركية اجتماعات رابطة الأندية الأوروبية، وللحديث أكثر عن أبرز ماجاء في هذه الاجتماعات ينضم إلينا مراسلنا في اسطنبول. تقارير إخبارية رابطة الأندية الأوروبية -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة كأس لايفر: تسيتسيباس يعزز تقدم فريق أوروبا 0:33 دقيقة كأس لايفر: رود يمنح النقطة الأولى لأوروبا 0:49 دقيقة اختتام الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية 0:49 دقيقة عبد الكريم حسن يتحدّث عن مواجهة كندا الودية 3:05 دقيقة المنتخب الكندي يفوز ودياً على نظيره المنتخب القطري 1:01 دقيقة اليابان تتفوق على الولايات المتحدة 4:17 دقيقة ملفات مهمة على طاولة رابطة الأندية الأوروبية 5:54 دقيقة الأنظار تتجه لمباراة فيدرير الأخيرة 0:43 دقيقة محاكاة لاختبار مدى جاهزية حافلات نقل الجماهير 0:56 دقيقة "فيفا" يطلق تطبيقًا جديدًا بشأن بيانات اللاعبين