ماورو سيلفا: بيليه ألهم الملايين من قبل beIN SPORTS January 2, 2023 16:13 0:45 دقيقة كما أكد ماورو سيلفا المتوج مع المنتخب البرازيلي بلقب كأس العالم عام 1994 أنه احترف كرة القدم لتأثره بالأسطورة بيليه، معتبراً أن الراحل ألهم الملايين من لاعبي الكرة حول العالم. المنتخب البرازيلي تصريحات بيليه -آخر الفيديوهات 4:29 دقيقة برينتفورد يلحق بليفربول الخسارة الأولى في 2023 0:46 دقيقة تروا يعود بفوز مهم من أرض ستراسبورغ 0:27 دقيقة توافد الجماهير لإلقاء النظرة الوداعية على الجوهرة 0:45 دقيقة ماورو سيلفا: بيليه ألهم الملايين 0:50 دقيقة إنفانتينو يشارك في مراسم تشييع الأسطورة بيليه 1:08 دقيقة كارلوس ساينث (الابن) يتحدث عن رالي داكار 0:34 دقيقة أولمبيك مارسيليا ضيفاً على مونبيلييه 0:56 دقيقة الاتحاد البرازيلي يعلق صورة ضخمة لبيليه 1:05 دقيقة فيرمينو فخور بمسيرته الناجحة مع ليفربول 1:37 دقيقة برينتفورد المتألق على ملعبه يستضيف ليفربول