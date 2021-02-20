ماهي نقاط البرنامج الانتخابي لأنوما المرشّح لرئاسة الـ"كاف"؟ من قبل beIN SPORTS February 20, 2021 10:35 1:34 دقيقة أكد الإيفواري، جاك أنوما، المرشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن برنامجه يهدف إلى ترميم المؤسسة القارية، على المستويات الإدارية والتسييرية والمالية. تقارير إخبارية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم جاك أنوما -آخر الفيديوهات 2:59 دقيقة ساوثهامبتون يُجبر تشيلسي على التعادل 0:49 دقيقة أوساكا تُشيد بتطوّر مستوى برايدي 1:12 دقيقة بورنموث يسعى للتعاقد مع المدرب تييري هنري 1:45 دقيقة دجوكوفيتش من أجل لقب تاسع ومدفيديف لتتويج أول 0:38 دقيقة اعتزال دان كارتر أسطورة منتخب نيوزيلندا للرغبي 2:51 دقيقة ريال مدريد في "بروفة" أخيرة قبل لقاء أتالانتا 2:57 دقيقة أتلتيكو مدريد من أجل مواصلة السير بثبات نحو اللقب 3:36 دقيقة قمّة "ديربي الميرسيسايد" بين ليفربول وإيفرتون 3:06 دقيقة تشيلسي ينزل ضيفاً على ساوثهامبتون 0:43 دقيقة كونميبول: التصفيات المؤهلة للمونديال في موعدها