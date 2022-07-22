ماني يتحدّث لـ beIN SPORTS عن بدايته مع بايرن من قبل beIN SPORTS July 22, 2022 12:24 0:48 دقيقة قال النجمُ السنغالي ساديو ماني إن بدايتَه مع نادي بايرن ميونيخ كانت مميزة، مثنياً على الأجواء الإيجابية التي وجدها في الفريق وذلك في حوار حصري مع beIN SPORTS. مقابلات بايرن ميونيخ ساديو ماني -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة موتيل تعبر عن خيبة أملها 1:05 دقيقة بوزياني تأمل في تحقيق نتائج أفضل مستقبلاً 0:43 دقيقة روما يرفض عرضاً من توتنهام لضم زانيولو 0:30 دقيقة اتحاد محترفي التنس يقرر إلغاء بطولة شنغهاي 0:59 دقيقة موتسيبي يتحدّث عن صلاح وماني وميندي 1:14 دقيقة ماني متحدثاً عن صلاح: "لا خلافات شخصية بيننا" 0:48 دقيقة ماني يتحدّث لـ beIN SPORTS عن بدايته مع بايرن 5:22 دقيقة ألمانيا في نصف نهائي بطولة أوروبا للسيدات 0:33 دقيقة كأس مصر: الزمالك يحرز اللقب على حساب الأهلي 4:08 دقيقة ماني يحتفل بطريقة خاصة ويطلق تصريحات عاطفية