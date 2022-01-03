وسافَر الثنائيّ من العاصمة البريطانية لندن، مباشرة عقبَ المباراة التي جمعت بين تشيلسي وليفربول حيث غادرا عبر طائرة خاصّة للانضمام ِ إلى كتيبة أسود التيرانغا.

وستَلعب السّنغال في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات زيمبابوي وغينيا وملاوي.

