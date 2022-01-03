وسافَر الثنائيّ من العاصمة البريطانية لندن، مباشرة عقبَ المباراة التي جمعت بين تشيلسي وليفربول حيث غادرا عبر طائرة خاصّة للانضمام ِ إلى كتيبة أسود التيرانغا.
وستَلعب السّنغال في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات زيمبابوي وغينيا وملاوي.
مانيه وميندي يلتحقان بمعسكر المنتخب السنغالي
وسافَر الثنائيّ من العاصمة البريطانية لندن، مباشرة عقبَ المباراة التي جمعت بين تشيلسي وليفربول حيث غادرا عبر طائرة خاصّة للانضمام ِ إلى كتيبة أسود التيرانغا.
تقارير إخبارية ساديو مانيه كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021 إدواردو ميندي