مانشيني يقود منتخب إيطاليا إلى عهد جديد من قبل beIN SPORTS November 21, 2019 17:26 2:17 دقيقة بإنهائه تصفيات اليورو بفوز عريض على أرمينيا،يكون المنتخب الإيطالي بقيادة المدرب روبيرتو مانشيني قد استقر على أبرز الأسماء التي ستخوض النهائيات تشكيلة مكونة تقريباً من اللاعبين الشباب. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 1:39 دقيقة طرفا نهائي "كأس ليبرتادوريس" يصلان إلى بيرو 2:05 دقيقة لقطات تبرز تقدّم أعمال البناء في ملاعب مونديال قطر 2:56 دقيقة "غول كليك" سلسلة توثق ثقافة كرة القدم في قطر 5:00 دقيقة الدوحة تحتضن السوبر الإفريقي بين الترجي والزمالك 1:47 دقيقة الذوادي: قطر ستكون مستعدة لاستضافة العالم في 2022 1:00 دقيقة ميسي "مُهندس" صفقة انتقال لوتارو إلى برشلونة؟ 2:55 دقيقة كليبيرز يُسقط بوسطن بعد التمديد 0:46 دقيقة مورينو يقر بمرارة رحيله عن المنتخب الإسباني 0:22 دقيقة رونار يعلن قائمة السعودية لخليجي 24 11:16 دقيقة موجز الأخبار