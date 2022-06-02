مانشيني: "ارتكبنا بعض الأخطاء" من قبل beIN SPORTS June 2, 2022 10:46 0:52 دقيقة أكد روبيرتو مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي أن فريقه ارتكب بعض الأخطاء التي جعلته ينهزم أمام الأرجنتين مشيدا في الوقت ذاته بالمسار الجيد لجورجيو كيليني مع المنتخب وتقديمه الكثير للكرة الإيطالية. مقابلات منتخب إيطاليا مانشيني -آخر الفيديوهات 0:32 دقيقة تونس لتسجيل بداية قوية من بوابة غينيا الاستوائية 0:37 دقيقة البرتغال تخوض مرانها الأخير قبل السفر إلى إسبانيا 1:13 دقيقة إسبانيا تسعى لانطلاقة جيدة أمام البرتغال 0:52 دقيقة مانشيني: "ارتكبنا بعض الأخطاء" 3:13 دقيقة جدل سياسي واتهامات متبادلة بعد أحداث ملعب فرنسا 5:05 دقيقة مراسم تتويج المنتخب الأرجنتيني بلقب الفيناليسيما 5:13 دقيقة الأرجنتين تظفر بلقب الفيناليسيما على حساب إيطاليا 5:29 دقيقة أوكرانيا تتجاوز اسكتلندا وتضرب موعداً مع ويلز 0:56 دقيقة الشوربجي والطيب إلى نصف نهائي بطولة الجونة 2:33 دقيقة ليبيا تستهل مشوارها بفوز على بوتسوانا