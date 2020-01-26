وأسقط الـ"يونايتد" ترانمير روفرز من الدرجة الثانية بسداسية نظيفة بينها خمسة أهداف في الشوط الأول وحده.

وهي المرة الأولى التي يسجل فيها يونايتد خمسة أهداف في الشوط الأول منذ شباط/فبراير 2001 أمام أرسنال في منافسات الدوري (6-1)، وللمفارقة سجل حينها النروجي أولي غونار سولشار، مدرب الفريق الحالي، الهدف الخامس.

وافتتح المدافع هاري ماغواير التسجيل للضيوف بتسديدة رائعة من على بعد 25 مترا استقرت في الزاوية العليا على يسار الحارس سكوت دايفس (10)، قبل أن يسجل البرتغالي ديوغو دالوت أول أهدافه مع الفريق منذ انضمامه إليه في حزيران/يونيو 2018 عندما استلم كرة على الجهة اليمنى وتوغل بها داخل المنطقة مراوغا بيسراه قبل ان يسدد بيمناه كرة قوية على يمين الحارس (13).

وسجل جيسي لينغارد عندما سدد كرة بيمناه من على مشارف المنطقة على يسار الحارس (16)، وأضاف فيل جونز الهدف الرابع برأسية من ركنية نفذها البرازيلي أندرياس بيريرا (41).

وختم الفرنسي أنطوني مارسيال مهرجان الأهداف في الشوط الأول حين سدد كرة من على حدود المنطقة استقرت في أعلى الزاوية اليسرى (45).

وسجل اليافع مايسون غرينوود الهدف الأخير للضيوف عندما ترجم بنجاح ركلة الجزاء التي تحصل عليها البديل الهولندي تاهيت تشونغ إثر عرقلة من الحارس (56).



