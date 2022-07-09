مانشستر يونايتد يحط الرحال في تايلاند من قبل beIN SPORTS July 9, 2022 14:58 0:37 دقيقة وصلت بعثة مانشستر يونايتد إلى تايلاند حيث سيبدأ الفريق جولته التحضيرية للموسم الجديد. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة مانشستر يونايتد يحط الرحال في تايلاند 0:27 دقيقة لوس أنجلس يقدم لاعبه الجديد غاريث بايل 0:33 دقيقة المنتخب المغربي بالعلامة الكاملة 3:31 دقيقة خالد نفاع يتحدّث عن أهمية بطولة ويمبلدون للناشئين 1:09 دقيقة ويمبلدون: تدشين أول بطولة للناشئين 4:12 دقيقة بداية قوية لإسبانيا في بطولة أوروبا للسيدات 1:48 دقيقة أنس جابر تسعى لكتابة تاريخ جديد في البطولات الكبرى 0:23 دقيقة يوفنتوس يعلن عن تعاقده رسمياً مع دي ماريا 0:43 دقيقة السلوفيني بوغاتشار يحافظ على القميص الأصفر 0:47 دقيقة توتنهام يعلن التعاقد مع لونغليه على سبيل الإعارة