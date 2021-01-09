وبعدما ارتدى شارة القيادة لأول مرة، ارتقى ماكتوميناي لركلة ركنية نفذها أليكس تيليس، ورغم أنّ ضربة الرأس كانت تفتقر للقوة فإنّها اجتازت الحارس دانييل باتشمان في الدقيقة الخامسة.



وأجرى يونايتد تسعة تغييرات على التشكيلة التي خسرت أمام مانشستر سيتي في قبل نهائي كأس الرابطة الأسبوع الماضي، وعانى الفريق من غياب التنظيم بينما صنع واتفورد، الذي هبط من الدوري الممتاز الموسم الماضي، العديد من الفرص دون أن يسجل.



وبذل الأسكتلندي ماكتوميناي (24 عاماً) مجهوداً ضخماً في منتصف الملعب وساهم في نجاح يونايتد في الحفاظ على التقدم.