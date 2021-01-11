وتقام مباريات هذا الدور يومي 23 و24 كانون الثاني/يناير الحالي أي أنّ الفريقين سيلتقيان مرتين في مدى أسبوع واحد، لأنّ ليفربول يستضيف يونايتد على ملعب أنفيلد في الدوري المحلي في 17 الحالي أيضاً.



ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري المحلي متساوياً نقاطاً مع مانشستر يونايتد الذي يملك مباراة مؤجلة يخوضها الثلاثاء ضد بيرنلي وهو في حاجة إلى التعادل أو الفوز لكي ينتزع المركز الأول.



برنامج الدور الرابع:

إيفرتون - شيفيلد ونزداي

برنتفورد - ليستر سيتي

وست هام - دوناكستر

تشيلسي - لوتون

شيفيلد يونايتد - بليموث

فولهام - بيرنلي

ويكومب - توتنهام

برايتون - بلاكبول

تشورلي - وولفرهامبتون

بارنسلي - نوريتش سيتي

ساوثمبتون او سشروزبيري - ارسنال

مانشستر يونايتد - ليفربول

سوانسي سيتي - نوتنغهام فوريست

بورنموث - كرولي

تشلتنهام - مانشستر سيتي

ميلوول - بريستول سيتي



