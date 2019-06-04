تابعت مالي نتائجها الملفتة في كأس العالم تحت 20 عاماً وأقصت الأرجنتين من ثمن نهائي البطولة الثلاثاء عقب الفوز عليها بركلات الترجيح 5 – 4 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 والوقت الأصلي (1-1).

ولم تتمكن الأرجنتين صاحبة الرقم القياسي بعدد الألقاب في بطولات العالم تحت 20 عاماً (6 ألقاب) من المحافظة على تقدمها في مناسبتين ليتوقف مشوارها عند ثمن النهائي وتهدي بطاقة التأهل لمالي التي ستواجه إيطاليا في الدور القادم.

وكان أدولفو غايتش البادئ بالتسجيل لصالح الأرجنتين مع الدقائق الأولى من الشوط الثاني (49) قبل أن يرد عليه ديابي (67) مدركاً التعادل 1-1 الذي انتهى عليه الوقت الأصلي.



ومع اللحظات الأولى من الشوط الإضافي الأول جاء هدف التقدم الثاني للأرجنتين عن طريق الخطأ من ديابي الذي سجّل في مرمى فريقه (90+1) لكن التعادل أتى في الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني عبر البديل كونتي الذي استثمر خطأً ساذجاً بالغطية الدفاعية.

وأضاعت الأرجنتين ركلة واحدة نفذها تشانكالي وهي الركلة الثانية لتخسر بلاده المباراة بعدما نجحت مالي في تسجيل ركلاتها الخمس.

