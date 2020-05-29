ماكسويل متحمس لمشروع باريس سان جيرمان May 29, 2020 21:09 0:50 دقيقة قال الدولي البرازيلي السابق "ماكسويل" سفير نادي باريس سان جيرمان إنه تحمس للمشاركة في مشروع فريق العاصمة الفرنسية وهو المشروع الذي يهدف إلى مزيد نشر كرة القدم في كافة أصقاع العالم. ماكسويل -آخر الفيديوهات 2:37 دقيقة آخر الاستعدادات واخبار عودة المنافسات في إنكلترا 0:46 دقيقة لشبونة قد تعوّض اسطنبول في استضافة نهائي "الأبطال" 0:47 دقيقة تثبيت موعد استئناف الدوري الإيطالي 3:31 دقيقة هافرتس يقود ليفركوزن للفوز على فرايبورغ 0:41 دقيقة ليفربول يواصل تحضيراته لاستئناف الموسم بحضور صلاح 3:32 دقيقة مسابقة الكأس تطلق عودة الكرة الإيطالية 1:15 دقيقة ماذا قال رياض محرز عن مقارنته بمحمد صلاح ؟ 0:50 دقيقة ماكسويل متحمس لمشروع باريس سان جيرمان 3:50 دقيقة تثبيت 11 يونيو موعدا لاستئناف الموسم 20:15 دقيقة لقاء خاص مع يوسف شيبو