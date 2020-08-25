أعلن مصدر قضائي في المحكمة الجنائية في جزيرة سيروس اليونانية أن محاكمة قائد فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم هاري ماغواير بتهم "الاعتداء" و"الأذى الجسدي" و"الإساءة اللفظية" و"محاولة الرشوة"، بدأت الثلاثاء دون حضوره.

وبحسب بعض وسائل الإعلام المحلية والبريطانية، رفضت محكمة الجنايات طلب تأجيل المحاكمة من قبل المحامين الموكلين للدفاع عن المدافع الدولي الإنكليزي والذين تطرقوا خلال الجلسة إلى بعض المسائل الإجرائية.

وقال محامو ماغواير (27 عاما) الذي تم اختياره اليوم في تشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت لتمثيل بلاده في المباراتين ضد أيسلندا والدنمارك الشهر المقبل، لوسائل الإعلام المحلية أنه غادر الجزر اليونانية نهاية الأسبوع الماضي.

وكان لاعب ليستر سيتي السابق المنتقل إلى مانشستر يونايتد مقابل نحو 87 مليون يورو الصيف الماضي، اعتقل بعد مشاجرة مع سياح واعتدائه مع شقيقه وصديقه على بعض رجال الشرطة اليونانيين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليونانية (انا).

وقالت إذاعة "سكاي" اليونانية إنه يواجه عقوبة السجن لمدة أقصاها سبع سنوات.

وكان المسؤول في شرطة جزيرة سيروس بيتروس فاسيلاكيس أكد لوكالة فرانس برس الجمعة أن "ثلاثة رجال بريطانيين أحدهم لاعب كرة قدم من فريق بريطاني هاجموا مساء الخميس رجال شرطة ما أدى إلى إصابة أربعة منهم بجروح طفيفة وقد تم اعتقالهم".

وأضاف "طلب رجال الشرطة من المشتبه بهم اللحاق بهم إلى مركز الشرطة لكنهم حاولوا الفرار".

ووفقا للبيان الرسمي للشرطة، اندلع شجار ثان في مركز الشرطة المحلى حيث "قاوم الرجال الثلاثة بضراوة (اعتقالهم) ودفعوا وضربوا ثلاثة رجال شرطة".

وأكدت الشرطة أن أحد المشتبه فيهم حاول بعد ذلك رشوة الشرطيين للتغطية على الحادث.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية ويونانية في تقاريرها إلى أن ماغواير سأل الشرطي "هل تعرف من أنا؟ أنا قائد مانشستر يونايتد. أنا غني جدا يمكنني أن أعطيك المال يمكنني أن أدفع لك دعونا نذهب".

ووفقا لفريق الدفاع عن اللاعب الإنكليزي فإن رده جاء بعد أن سخر منه شرطي، بقوله وفقا لتقارير إعلامية "لقد انتهت مسيرتك الكروية".

ومثل ماغوير ومعه شقيقه وصديقه أمام المدعي العام فى سيروس السبت ووجهت إليهم التهم.

وكان كونستانتينوس داريفاس، محامي ماغواير، صرح لوسائل إعلام رياضية محلية أن موكله "في حالة جيدة" على الرغم من اعتقاله لليلتين.