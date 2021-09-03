وأكّد ماندزوكيتش (35 عاماً) في حسابه الرسمي على إنستغرام عبر الإنترنت اليوم الجمعة وبرسالة عاطفية انتهاء مسيرته موجهاً الشكر لكلّ من وقف بجانبه في الفترة الماضية.

ودوّن ماندزوكيتش: "ستدرك لحظة التقاعد ووضع هذه الأحذية في خزانة ولن تشعر بأي ندم، ستكون كرة القدم دائماً جزءاً من حياتك، لكنك ستتطلع إلى فصل جديد".

🚨الكرواتي ماريو ماندزوكيتش @MarioMandzukic9 يعلن اعتزاله كرة القدم نهائياً عن سن الـ35 بعد مشوار حافل امتد لـ16 عاماً pic.twitter.com/XQGBa0lCPb — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) September 3, 2021

ولعب ماندزوكيتش في العديد من الأندية البارزة مثل دينامو زغرب الكرواتي وفولفسبورغ الألماني وبايرن ميونيخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

وخاض اللاعب المتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا مرة مع بايرن ميونيخ، تجربة احترافية رفقة الدحيل القطري قبل أن يختتم مسيرته الاحترافية (التي امتدت منذ 2004 حتى 2021) مع ميلان الإيطالي.

ووضع ماندزوكيتش بصمته في معظم تجاربه الاحترافية وساعد كرواتيا على الوصول إلى نهائي كأس العالم 2018 قبل الخسارة أمام فرنسا.