ماريفالدو سيلفا.. أفضل مشجع في عام 2020 من قبل beIN SPORTS January 7, 2021 15:08 2:57 دقيقة ماريفالدو سيلفا، مشجع برازيلي يعشق نادي ريسيفي، رغم قلة إمكانياته اختار السير لساعات طويلة من أجل التواجد إلى جانب فريقه المفضل ما منحه الحصول على جائزة الـ"فيفا" لأفضل مشجع في عام 2020. تقارير إخبارية مواقف وطرائف رياضية -آخر الفيديوهات 2:57 دقيقة ماريفالدو سيلفا.. أفضل مشجع في عام 2020 0:42 دقيقة دو فيلييرز يفوز بالمرحلة الخامسة والعطية رابعاً 2:18 دقيقة شاهد أجمل لقطات أمسية الـ"NBA" 1:11 دقيقة بوتشيتينو يتحدث عن التعادل أمام سانت إتيان 0:37 دقيقة لانوس يحسم ذهاب نصف نهائي سود أمريكانا 2:43 دقيقة حصيلة المواجهة الأرجنتينية – البرازيلية 1:44 دقيقة بوكا جونيورز يفشل في تحقيق الفوز على سانتوس 2:20 دقيقة سيكسرز يواصل تقديم عروضه القوية 3:53 دقيقة بوتشيتينو يستهل مشواره مع سان جيرمان بتعادل 4:58 دقيقة برشلونة يرتقي للمركز الثالث بفوزه الثمين على بلباو