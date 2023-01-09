وقال مارتينيث إنّه لن يحكم على اللاعبين من مكتبه مشيراً إلى ضرورة مشاهدة ما سيقدمونه في أرض الملعب وموضحاً أنّ رونالدو يملك مسيرة طويلة مع المنتخب البرتغالي.

وتمّ تعيين مارتينيث مدرباً لمنتخب البرتغال اليوم الإثنين ليخلف فرناندو سانتوس الذي أقيل بعد خروجه من ربع نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وأضاف مارتينيث: "من الضروري التعرف على جميع اللاعبين وكريستيانو رونالدو واحد منهم".

وتابع: "أشعر بفخر كبير بأن أكون هنا وأن أمثل منتخباً يملك عدداً كبيراً من المواهب، الأهم هو أن نصنع منتخباً تنافسياً وحديثاً".

وأكمل صاحب الـ49 عاماً: "أريد العمل مع الجميع للمساهمة في تطوير لعب المنتخب بالشكل المطلوب".