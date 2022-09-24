ماذا قال سانتوش عن تصريح رونالدو ؟ من قبل beIN SPORTS September 24, 2022 12:10 0:54 دقيقة بعد تصريح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برغبته في مواصلة اللعب للمنتخب حتى بعد نهاية كأس العالم قال مدرب البرتغال فيرناندو سانتوش إن الأمر طبيعي تمامًا نظرا للفخر الذي يشعر به كل لاعب أثناء تمثيله لمنتخب بلاده. مقابلات كريستيانو رونالدو المنتخب البرتغالي فيرناندو سانتوش -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة منتخب البرتغال يبحث عن نتيجة جيدة أمام التشيك 0:32 دقيقة مواجهة بطموحات مختلفة بين إسبانيا وسويسرا 0:54 دقيقة ماذا قال سانتوش عن تصريح رونالدو ؟ 4:25 دقيقة ثنائية ميسي أمام هندوراس تعزّز سلسلة الأرجنتين 9:14 دقيقة عرض موسيقي وحفل رائع تكريماً لمسيرة فيدرر 2:49 دقيقة إشادة واسعة بالنجم روجر فيدرر 8:29 دقيقة بالدموع.. تصريح مؤثر لروجر فيدرر 4:43 دقيقة لحظات مؤثرة ومليئة بالمشاعر لفيدرر 10:34 دقيقة فيدرر يختتم مسيرته بخسارة في مباراة الزوجي 0:57 دقيقة الخليفي يؤكد استمرار عمل رابطة الأندية الأوروبية