ماجر: الجزائر لديها كل الإمكانيات للفوز باللقب من قبل beIN SPORTS August 17, 2021 22:46 0:49 دقيقة يرى نجم منتخب الجزائر سابقاً رابح ماجر أن الخضر لديهم كل الإمكانيات للحفاظ على لقبهم أبطالاً لكأس الأمم الإفريقية وذلك بعد سحب قرعة البطولة في الكاميرون. مقابلات رابح ماجر منتخب الجزائر -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة ماجر: الجزائر لديها كل الإمكانيات للفوز باللقب 1:28 دقيقة مراد حديود يؤكد أن مجموعة المغرب في المتناول 4:47 دقيقة قراءة في مجموعة تونس ضمن كأس الأمم الإفريقية 2:55 دقيقة العراق يواصل تحضيراته مع أدفوكات 2:47 دقيقة الجعايدي يعود لناديه الأم الترجي 1:29 دقيقة فان غال يؤكد جدارته بالعودة لقيادة هولندا 0:53 دقيقة فاران سعيد بانتقاله إلى مانشستر يونايتد 0:27 دقيقة راديبي: القرعة أفرزت مجموعات متوازنة 1:07 دقيقة مجموعات متوازنة في قرعة كأس الأمم الإفريقية 0:34 دقيقة بوكا جونيورز يُقيل مدربه عقب بدايته الكارثية